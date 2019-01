Bildervortrag "Indien"

Geltendorf : DAV Sektion Geltendorf |

Am Freitag, den 1. Februar um 20 Uhr im Alpenvereinsheim Geltendorf am Sportplatz



Bilder von einer Indienreise von Karl-Heinz Döringer. Im dicht besiedelten Indien leben ein Viertel mehr Menschen als im 3-mal so großen Europa. Kein Land auf der Erde besitzt so viele Paläste aus den unterschiedlichsten Epochen wie Indien. Das bekannteste Bauwerk ist das weiße Marmor-Grabmal Taj Mahal („Krone des Palastes“) in Agra.