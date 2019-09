Reisebericht USA - Geysire und Höhlen

Geltendorf : DAV Sektion Geltendorf |

Die Sektion Geltendorf im Deutschen Alpenverein zeigt jeden Monat einen Vortrag, dieses Mal geht es in die USA.



Im zweiten Teil des Reiseberichtes von Familie Maier von ihrer USA-Durchquerung im Jahr 2017 geht es von den Black Hills mit ihren berühmten in Stein gemeißelten Präsidenten und vielen Höhlen über den wohl bekanntesten und schönsten Nationalpark der USA, dem Yellowstone Nationalpark, weiter über die Mondlandschaft des Craters Of The Moon Nationalpark zu den Shoshone Falls, wo der zweite Teil des Berichtes endet.





Der Vortrag findet im Vereinsheim der Sektion am Sportplatz 2 in Geltendorf statt, der Eintritt ist kostenlos.