Ausstellung Geltendorfer Künstler im Bürgerhaus Geltendorf

14 Künstler und Kunstgewerbler zeigen ihre Werke der Öffentlichkeit. Vielseitiges wird geboten. Traditionell, klassisch, innovativ, trendig, visionär und mehr. Malerei in Acryl, Aquarell, Genähtes, Objektgestaltung, Mosaikkunst, Klosterarbeiten und mehr, wie Impro-Theater und Lesung. Genaueres über die Künstler kann im Internet auf der website: http://kunstausstellunggeltendorf.jimdo.com/ nachgesehen werden.Vernissage:Freitag, den 17.11.2017 um 19.30 UhrAusstellung:Samstag 18.11.2017 / Sonntag 19.11.2017 von 11 – 18 UhrTheatergruppe 100Im% am Samstag 18.11.2017 um 16.00 UhrMonti liest … am Sonntag 19.11.2017 um 16.00 UhrBürgerhaus Geltendorf, Am Graben 14 in 82269 GeltendorfGerne treten die Aussteller in einen Dialog mit den Besuchern und freuen sich über jeden Gast.