Gelsenkirchen : Kreispokalspiel BV Horst Süd gegen SC Hassel |

Am Mittwoch. 31. Juli 2019 Empfängt in der ersten Rundes des Kreispokales im Horster Fürstenbergstadion an der Fischerstraße 35 der in der Kreisliga A 1 spielende BV Horst – Süd den Bezirksligist SC Hassel. Spielbeginn ist um 19:00 Uhr auf dem Hartplatz, da der Rasenplatz gesperrt ist.