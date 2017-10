12. Forum Schlaf + Gesundheit in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen : Gesundheit unser höchstes Gut: |



Gesundheit unser höchstes Gut: das ist das Motto unserer 12 Gesundheitsveranstaltung am 28.10.2017 in 45879 in Gelsenkirchen



Ahstr. 7 Beginn: 10:15 Uhr Ende: 16:00 Uhr.

Wie wertvoll unsere Gesundheit ist, merken wir erst wenn wir kranksind, jedoch ist es dann oft zu spät und wir hadern mit unserem Schicksal das uns so hart getroffen hat. Vieles könnte man jedoch

vermeiden, würde man sich informieren.



Aus diesem Grunde bieten wir als Selbsthilfegruppe im Rahmen unseres 12 Forum Schlaf und Gesundheit Fachvorträge aus erster Hand sowie eine interessante Fachmesse rund um die Gesundheit.



Themen:

Moderation: Prof. Dr. C. Doberauer

10:15 Uhr Begrüßung: Günter Berger SHG Atmen + Leben.10:30 Uhr Grußwort: Prof. Dr. C. Doberauer Köln11:30 Uhr Kaffeepause / Fachmesse.12:15 Uhr Schlafapnoe: Wo ist das Problem, wo ist die Lösung.Dr. med. Guido Ern Schlafmedizin-Pneumologie. Gelsenkirchen.13:00 Uhr Mittagspause / Fachmesse.13:45 Uhr Hautkrebs die unterschätzte Gefahr.Dr. Mareike Eickelmann Hautkrebszentrum Klinikum Vest14:30 Uhr Kaffeepause / Fachmesse.15:00 Uhr Oberbauchschmerz; was ist die Ursache.Dr. J. – E. Scholle Chefarzt EvK. Gelsenkirchen.15:45 Uhr SchlußwortGesundheit unser höchstes Gut.SHG Atmen + Leben Gelsenkirchen/HertenSelbsthilfegruppe – Schlafapnoe – Schlafstörungen – Schnarchen.Kontakt:SHG Atmen + Leben Gelsenkirchen/HertenGünter Berger Nordring 2 45701 HertenTel: 0209-611737 Mobil: 0170-5532071Mail: anne_guenter@gmx.deWeb:schlafapnoegelsenkirchenherten.de