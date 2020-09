Gelsenkirchen : Promintente Unterstützung im OB-Stichwahlkampf |

Am Freitag. 25. September. 2020 kommt der Innenminister von Niedersachsen Boris Pistorius nach Gelsenkirchen und gemeinsam mit der Oberbürgermeister Kandidatin Karin Welge (SPD) zwischen 16:00 und 17:00 Uhr einen Rundgang durch das Quartier in der Neustadt machen.



Der Rundgang beginnt am Justizzentrum Gelsenkirchen an der Bochumer Str. 79. und wird anschließend über den Neustadtplatz bis zum Hauptbahnhof und über die Bahnhofstr. weitergeführt. Endpunkt ist gegen 17:00 Uhr der Infostand auf der Bahnhofstr. Ecke Arminstr.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen an den Terminen teilzunehmen und mit Karin Welge das persönliche Gespräch zu suchen.