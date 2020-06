Der Lippeauen-Weg in Lünen

Die Tour verläuft ohne nennenswerte Steigungen auf Schotterwegen und im geringeren Teil auf Asphalt. Ein kurzes Stück führt auf dem Mehrzweckstreifen der Hammer Straße entlang, ein weiteres Stück auf einem straßenbegleitenden Weg an der Moltkestraße vorbei am Kraftwerk. Gegen Ende der Tour ist auch die Münsterstraße in Wethmar eine vielbefahrene Straße, die der Tourempfehlung folgend auf dem Bürgersteig genutzt wird, jedoch leicht umgangen oder umfahren werden kann. Die übrigen Wege verlaufen auf Deichen und zwischen Wiesen und Feldern. Die Innenstadt selbst wird im Bereich der Fußgängerzone gequert. Hier sind die einzigen wegenahen Einkehrmöglichkeiten zu finden.Quelle: https://www.ruhrgebiet-industriekultur.de/lippeaue...