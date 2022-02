Majestic Theater Waltrop: Das Sofa und seine verrückte Geschichte

Die außergewöhnliche Komödie des Majestic Theater Ensembles, in der die Schauspieler in die verschiedensten Rollen schlüpfen, wurde am Samstag endlich wieder gespielt und teilweise neu aufgelegt! Es war für die Zuschauer ein vergnüglicher Abend bei leichter Unterhaltung und einem engagierten Theaterensemble! Für zwei Stunden konnten sie die missliche Pandemie-Situation vergessen.Regie und künstlerische Leitung hatte Andy Schickling inne und glänzte in mehreren Rollen durch umwerfende Komik! Einfach grandios seine Performance als Klaus Kinsky in einem Fernsehinterview!Die Theaterkomödie des Majestic Theaters erzählt auf einer Reise durch verschiedene Jahrzehnte die lustigen, amüsanten und teils verrückten Geschichten von verschiedenen Menschen, die alle eines gemeinsam haben: Sie alle waren die Besitzer ein und desselben Sofas.Die Zuschauer erlebten dabei z. B. eine Diva der 20er Jahre, die auf ihrem Sofa thronte wie die Queen persönlich und die Hippies der 70er Jahre bis zu Szenen aus dem gegenwärtigen Gesellschaftsgeschehen.Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst.Quelle: Spielplan des Majestic Theaters Waltrop