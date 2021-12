Besuch des Weihnachtsmarkts in Oldenburg

Hier eine kleine Darstellung der Stadt zum Oldenburger Weihnachtsmarkt:2021 erfreuen wieder Glühwein, Gebäck, gebrannte Mandeln und stimmungsvolles Licht die Besucher und Besucherinnen der Oldenburger Innenstadt! Noch bis zum 22. Dezember hat der traditionelle Oldenburger Weihnachtsmarkt seine Türen auf dem Rathausmarkt und dem Schlossplatz geöffnet.Dank eines umfassenden Hygienekonzeptes mit 2G+-Regel an Imbiss- und Ausschankhütten sowie Fahrgeschäften und einem luftigeren Aufbau für mehr Platz beim Bummeln sorgt der Lamberti-Markt in diesem Jahr wieder für weihnachtliche Stimmung in Oldenburg. Details zum Hygienekonzept folgen weiter unten.In seiner heutigen Form wurde der Lamberti-Markt erstmals 1972 abgehalten. Aus einem eher bescheidenen Weihnachtsbasar und Tannenbaumhandel entwickelte er sich zu einem der führenden Weihnachtsmärkte im norddeutschen Raum. Viele der Waren werden direkt vor Ort hergestellt und jede Hütte ist individuell gestaltet. Die Hütten fügen sich harmonisch in die Kulisse vor den historischen Gebäuden des Alten Rathauses, der St. Lamberti-Kirche und des Schlosses ein. Wie es die Tradition klassischer deutscher Weihnachtsmärkte verlangt, finden sich auf dem Lamberti-Markt ausgewählte und hochwertige Waren. Von Weihnachtsartikeln über Töpfer- und Korbwaren bis hin zu Schmuck und Spielzeug - hier findet jeder etwas Passendes. Zahlreiche Hütten und Stände laden auch zum Schlemmen ein. Neben Lebkuchen, Gebäck und Süßigkeiten gibt es viele weitere Spezialitäten, wie zum Beispiel Oldenburger Grünkohl, Flammlachs, Fleischspezialitäten und auch diverse vegetarische Genüsse. Zum Aufwärmen zwischendurch dürfen auch Glühwein, Feuerzangenbowle und andere - nicht-alkoholische - Wärmespender nicht fehlen.(Quelle: https://www.oldenburg-tourismus.de/veranstaltungen...