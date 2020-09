CITA – SOMMERFEST MEDITERRANER HUNDE

Gelsenkirchen : windhorst |

Hundefestival diesmal online…

…und wir suchen Autoren und Geschichten

2016 erschien der erste Sammelband mit 25 Kurzgeschichten „als Zeitvertreib, Pausenfüller oder einfach mal für Zwischendurch“.Der Titel „Best of Issn´Rüde“ war Ehrensache, denn alle Geschichten stammten aus Beiträgen die fleißige Autoren auf der Plattform „Issn´Rüde“ veröffentlicht hatten. Das war 2016 und inzwischen erschienen Band 4 („Das hat er noch nie gemacht“) mit namhaften Autoren wie Hennig Krautmacher (Höhner) oder Katie Freudenschuss (Kabarettistin) Stefan Pinnow (NDR Moderator) und ein Sammelband mit den besten Geschichten aus den bisherigen Bänden.Achtung Gedankensprung:Simone Sombecki und Burkhard Thom auf der Cita 2019Seit vielen Jahren veranstaltet das Team „Cita“ beim Windhundrennverein Westfalen-Ruhr in Gelsenkirchen ein Wochend-Event rund um unsere Vierbeiner. Bedingt durch Corona fällt die Version Live und auf der Rennbahn dieses Jahr aus, dafür hat sich das Cita-Team etwas Besonderes einfallen lassen.Gleiche Veranstaltung, ähnliches Programm, aber alles ONLINE.Wir sind mit dabei, lesen Geschichten aus den bisherigen Büchern UND wir suchen neue Autoren und Geschichten.Einfach am 12. Und 13.September dabei sein, Anregungen sammeln, an den Rechner gehen und Geschichten schreiben. Wir schauen uns Eure Geschichten an, sie werden hier auf der Internetplattform veröffentlicht und vielleicht kommt Herausgeber Burkhard Thom ja auf den Geschmack und produziert ein weiteres Buch mit Geschichten rund um unsere Fellnasen.Meldet Euch mit Euren Geschichten bitte unter buch@burkhard-thom.de