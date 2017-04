Gelsenkirchen : Schwerer Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW fordert drei Verletzte |

Gegen 00.49 Uhr wurde der Feuerwehr über der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW im Gelsenkirchener Ortsteil Buer gemeldet. An der Einsatzstelle kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem PKW.

Die Einsatzkräfte leiteten eine technische Rettung ein.

In dem PKW befanden sich drei Personen, eine Person konnte das Fahrzeug verlassen, zwei weitere Personen konnten das Fahrzeug aufgrund des Zusammenpralls nicht eigenständig verlassen.Dazu musste das Dach vom PKW entfernt werden um die Personen aus dem PKW befreien zu können. Zusätzlich musste die Einsatzstelle ausgeleuchtet und die Fahrbahn gesperrt werden. Während des Einsatzes wurden die betroffenen Personen durch den Notarzt medizinisch versorgt. Die drei verletzten Personen sind in die umliegenden Krankenhäuser zur weiteren Versorgung durch den Rettungsdienst transportiert worden. In der Straßenbahn waren keine weitere Verletzte Personen.An der Einsatzstelle waren insgesamt 24 Einsatzkräfte der Wache Buer und Hassel beteiligt. Um 2.40 Uhr war der Einsatz beendet.