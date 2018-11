Räuber nehmen 17-Jährigen in Schwitzkasten - ein Täter flüchtig

Gelsenkirchen. Gegen 19:50 Uhr am Sonntagabend den 11. November 2018 versuchte eine dreiköpfige Gruppe einen 17-Jährigen der mit einem zwölf Jahre alten Mädchen auf der Steeler Straße zu seiner Bushaltestelle unterwegs war auszurauben.

Er soll etwa 16 bis 17 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein.

Die dreiköpfigen Täter waren vermummten und forderten die Herausgabe seines Smartphones zu zwingen, einer der Angreifer nahm den Jugendlichen in den Schwitzkasten.Daraufhin schrie die Zwölfjährige laut um Hilfe, sodass das Trio ohne Beute in einen Park flüchtete.Die alarmierten Polizisten griffen später zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren auf, die sie an die Erziehungsberechtigten übergaben.Dem dritten Täter gelang unerkannt die Flucht.Er war dunkel gekleidet und hatte Mund und Nase mit einem dunklen Tuch maskiert.Die Polizei fragt nun: Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zu dem dritten Täter und/oder dessen Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder -8240 (Kriminalwache).