Gelsenkirchen : Frauen mit Messer getötet |

Gelsenkirchen. Wie bereits Berichtet fand die Polizei nach Zeugenhinweisen am Sonntag, den 29.Oktober. 2017, gegen 15:00 Uhr in einer Wohnung in der Kirchstraße, in der Gelsenkirchener Altstadt, zwei weibliche Leichen.

Die beiden getöteten Frauen sind 46 und 56 Jahre alt und von asiatischer Herkunft.Bei der gewerblich genutzten Wohnung handelt es sich um einen Massagesalon.Die Frauen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand durch Messerstiche getötet.Die Ermittlungen dauern an.