Feuerwehr der Stadt Büdingen: Tierrettung mit der Freiwillige Feuerwehr Altenstadt und Lindheim :

Die Feuerwehr Altenstadt forderte am Samstagnachmittag 13. Februar. 2021 die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Büdingen zur Unterstützung an. Gegen 14:05 Uhr wurde die Feuerwehr Altenstadt zur Absicherung einer Einsatzstelle auf der A45 zwischen Langenbergheim und Altenstadt alarmiert.



Auf Anfahrt erkannten wir dann, dass die Feuerwehr Lindheim und der Altenstadt 01 schon vor Ort waren und in der Aue bei Lindheim ein Reh, das im Eis eingebrochen war zu retten versuchten.



Da die Eisfläche kaum noch zu betreten war, wurde das Feuerwehrboot der Feuerwehr Büdingen nachalarmiert.



Gemeinsam konnte das Tier aus der misslichen Lage befreit und anschließend im Feuerwehrhaus Altenstadt durch eine Tierärztin versorgt werden.



Es bekam eine Infusion und wurde langsam aufgewärmt und untersucht.



An den Vorderläufen wurde eine leichte Verletzung festgestellt, das Reh konnte aber nach der Behandlung wieder in die freie Natur entlassen werden.



Gegen 17:00 Uhr war Einsatz zu Ende.

