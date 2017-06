"Christian Jährig" Live beim „Geisenfelder Bürgerfest“ am Sonntag 18. Juni 2017….und das gleich 2x

Geisenfeld : Stadtzentrum |

Am kommenden Samstag & Sonntag gibt es wieder viel Musik, Tanz und Spaß beim jährlichen „Geisenfelder Bürgerfest 2017“



Kulturreferentin "Henriette Staudter" und ihr Team haben mit viel Herzblut

ein abwechslungsreiches Programm – auf 4 Bühnen - zusammengestellt, dass jeden begeistern wird!



Und da uns der Wetterbricht ja ein sonniges Wochenende vorher gesagt hat, sollte man sich dieses „Unterhaltungsprogramm“ in Geisenfeld - bei freiem Eintritt - nicht entgehen lassen!



Auch Schlager ist natürlich dabei am "Sonntag" mit „Mr. Roulette…„Christian Jährig“ – im neuen Outfit - und das sogar 2x….



Um 14:00 Uhr auf der Bühne Klostergarten und um 15:00 Uhr auf der Bühne Marienplatz



Neben seiner Debüt Single von 2014 „Roulette“ und Songs die jeder kennt, wird es eine „besondere“ Live Premiere von Christian Jährig geben…also seid dabei und lasst euch überraschen….





Text: Christiane Brüning, 15.06.2017

Foto: RTL





Zur Einstimmung hier die erste Single Roulette von Christian….

Veröffentlicht am 19.09.2014

Music video by Christian Jährig performing Roulette. (C) 2014 Sony Music Entertainment Germany GmbH