Gehrden : Sportplatz TV Jahn Leveste |

Der Levester Lauftreff desTV Jahn Leveste ist erfolgreich gestartet, immer mehr laufen Montags mit.



Wir freuen uns über weitere Läufer, welche sich der Laufgruppe anschließen wollen.



Treffpunkt ist jeden Montag um 19:00Uhr am Sportheim des TV Jahn Leveste.



Geleitet wird der Lauftreff von Stefan Assmann.



Der Lauftreff richtet sich an Alle die Lust haben sich fit zu halten, für Einsteiger, Gelegenheits- und Regelmäßige Läufer



Die Strecken vareieren in Länge und Anforderung.

Einfache Laufausrüstung ist ausreichend.



Ansprechpartner für Fragen ist Stefan Assmann 0160 99157052