Gospelkonzert der Gospelinitiative Gehrden am 18.11.2017

Gehrden : Ev. Margarethenkirche Gehrden

„Hallelujah Eh!…“ singen knapp 30 gutgelaunte und motivierte Sängerinnen und Sänger der Gospelinitiative Gehrden (GIG) im Gruppenraum der Jugendherberge Mardorf und swingen zu afrikanisch klingenden Rhythmen. „Das Chorwochenende ist immer eine sehr intensive Zeit, in der wir uns optimal auf unser Konzert vorbereiten“, sagt Leonie Mähler, die den Chor zusammen mit Claus Feldmann seit fast vier Jahren leitet. Die Sängerinnen und Sänger sind sich einig, dass bei dem Chorwochenende neben Stimmbildung, Atemübungen und dem umfassenden Lernen aller Lieder auch der Spaß und der persönliche Austausch nicht zu kurz gekommen sind. Und so nehmen die Mitglieder der GIG nicht nur die gute Laune, sondern auch den einen oder anderen Ohrwurm mit nach Hause.



Wenn auch Sie sich von der ganz besonderen Atmosphäre und den Gospelklängen fesseln lassen wollen, dann kommen Sie am 18.11.2017 ab 19:30 Uhr in die Margarethenkirche nach Gehrden. Special Guest wird dieses Jahr wieder Tine Hamburger sein, eine „alte“ Bekannte der GIG.



Die Karten können ab Mittwoch, den 01.11.17 im „Lesezeichen“ in Gehrden für 10,00 € (mit Platzreservierung für 12 € – 15 €, begrenzte Anzahl) erworben werden.