Gehrden : Ev. Margarethenkirche Gehrden |

Am 2. Dezember, dem Vorabend zum 1. Advent, wird die GIG in der Margarethenkirche ab 18.30 Uhr für eine gute halbe Stunde Gospels singen.



Neben besinnlichen Stücken wird auch das ein oder andere fröhliche Christmas Carol zu hören sein. Und wie immer gibt es eine Mitsingaktion unter (An-)Leitung von Leonie Mähler. Begleitet wird die GIG am Piano von Claus Feldmann.



Der Eintritt, die Frohe Botschaft und eine gute Stimmung sind kostenfrei. Spenden sind willkommen.