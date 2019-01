Anzeige

Glanzvolle Mendelssohn-Konzerte der Stadtkantorei Gehrden in Hildesheim und Hannover

Die Stadtkantorei Gehrden begeisterte am Wochenende mit zwei Konzerten in Hildesheim und Hannover insgesamt mehr als 700 Zuhörer. Auf dem Programm standen mit Mendelssohns Choralvertonung „Verleih uns Frieden gnädiglich“ und seiner Sinfoniekantate „Lobgesang“ zwei Werke der Hochromantik, deren emotionaler Gehalt am besten durch einen großen musikalischen Klangkörper zum Ausdruck gebracht werden kann. Die Gehrdener Sängerinnen und Sänger hatten sich deshalb mit dem Sinfonieorchester der Leibniz Universität Hannover und einer weiteren Singgemeinschaft, dem KonzertChor Kleefeld, zusammengetan. Die insgesamt 160 Aufführenden musizierten aus einem Geist und wurden für die beiden Konzertabende in Hildesheims St.Godehard und Hannovers Markuskirche mit lang anhaltendem Beifall und Standing Ovations belohnt.

In der Auseinandersetzung mit den beiden Werken Mendelssohns hat die Stadtkantorei Gehrden mit ihren fünfzig Sängerinnen und Sängern sich unter ihrem Dirigenten Martin Kohlmann musikalisch weiterentwickeln und steigern können und über die Gehrdener Stadtgrenzen hinaus Beachtung gefunden. Am 7. Juli 2019 sind die fünfzig Sängerinnen und Sänger eingeladen, in der Neustädter Hof- und Stadtkirche Hannovers eine Bachkantate aufzuführen. Ihre diesjährigen Weihnachtskonzerte mit Werken von Mendelssohn, Loewe und Bach gibt die Gehrdener Kantorei am 14./15. Dezember in St. Heinrich Hannover und in der Empelder Johanniskirche.

