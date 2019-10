Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung über den Gehrdener Berg

Diese Wanderung ist unseren Mitgliedern vorbehalten, 2020 geht es dann auch wieder für Gäste weiter! Sie haben Ihren fünfzigsten Geburtstag -gegebenenfalls auch schon länger- hinter sich gelassen, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Die letzte Tour des Jahres führt uns zum Gehrdener Berg im Südwesten Hannovers, der als Ausflugsziel ein Schattendasein führt. Die Konkurrenz im Umland ist einfach zu groß. Doch das soll uns nicht davon abhalten, uns dort einmal umzusehen und diese Wandermöglichkeit zu genießen.Vom Treffpunkt aus geht es zunächst ein Stück durch den Ort Gehrden mit seinen vielen alten Villen und überwiegend gekonnt integrierter Neubaustruktur. Ganz nebenbei gewinnen wir dabei schon etwas an Höhe und können den Berg so entspannt angehen. In einer Rundtour genießen wir den Wald und stoßen auf interessante Stätten am Wegesrand. Zurück in Gehrden ist im Rahmen der Jahresabschlussveranstaltung eine Mittagseinkehr geplant. Unterwegs legen wir lediglich eine kleine Stärkungspause aus dem Rucksack ein.Wegstrecke: Während der ca. 8 km langen Tour sind in Summe ca. 180 Meter Anstieg zu bewältigen. Wir sind auf Waldwegen und teilweise auch schmalen Pfaden unterwegs.Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49 on top Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z