Lenther Adventsbasar 2017 bereits zum 15. Mal - Untergut Lenthe

Gehrden : Untergut Lenthe |

Am Samstag, den 25. November 2017 in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr findet bereits zum 15. Mal der Lenther Adventsbasar statt.



Über 30 Hobbykünstler aus Lenthe und Umgebung verzaubern den 'Alten Schafstall' auf dem Untergut wieder in eine weihnachtliche Wunderwelt.



Der Veranstalter ist der Förderverein "Wir für Lenthe e.V.", der den Erlös des Adventsbasars wieder dem Ort zugute kommen lässt.













Viele schöne Dinge zur Weihnachtszeit erwarten Sie dort:



Weihnachtliches aus Skandinavien, kleine Geschenkideen, Kräutermischungen, handgemachte Naturseifen, Adventsgestecke und -kränze, Bio-Tees, genähte Kleinigkeiten,

Schönes aus Holz, Betonarbeiten & Gartenkeramik, Schneelichter, Lederarmbänder, Strandholzkreationen, pikante Marmeladen, Christbaumschmuck, Taschen, Beanies & Loops, Schmuckstücke aus edlen Materialien, Futterhäuser und Nistkästen, Faltsterne,

Figuren aus rostigem Metall, Badezusätze, Finger- und Fausthandschuhe, Weihnachtskarten, adventliche Dekorationen, Chutneys und Relishes, handgestrickte Socken, Mützen, Schals, Geschenkverpackungen, Hundeträume, Honig aus der Region · Adventsgebäck, Mistelzweige, Papeterie, Kegelleuchten aus Papier und Strohseide.·



Wildsalami & Wildschinken, frisch gebrannte Mandeln, Glühwein, Waffeln, großes Kuchenbuffet hausgemachte Suppen,Bratwurstspezialitäten und viele andere Leckereien.



Für die Kinder gibt es ein Kinderkarussell und Stockbrotgrillen.