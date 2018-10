16. Lenther Adventsbasar 2018 - Save the Date!

Wir laden Sie ein zum 16. Lenther Adventsbasar, am Samstag, den 24. November 2018, von 12 bis 18 Uhr. In der ganz besonderen Atmosphäre des „Alten Schafstalls“ auf dem Untergut Lenthe erwarten Sie viele schöne Dinge zur Weihnachtszeit.Der Basar auf dem Untergut in Lenthe ist seit mehr als 15 Jahren ein Erfolg. Besucher und Aussteller lieben das stilvolle Ambiente im Schafstall. Der Duft von Glühwein, Kinderpunsch und gebrannten Mandeln stimmen auf die Vorweihnachtszeit ein.Es ist die Mischung, die den Lenther Adventbasar ausmacht. Der Förderverein „Wir für Lenthe e.V.“ bietet Hobbykünstlern die Möglichkeit individuelle weihnachtliche Produkte anzubieten und organisiert für das leibliche Wohl selbstgebackene Kuchen sowie Leckereien aus dem Suppentopf und vom Grill.Der Reinerlös aus Speisen und Getränken ist in jedem Jahr für Projekte und Vereine im Dorf bestimmt.