31 Künstlerinnen und Künstler, 3 Häuser, 3 Tage Kunst:

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Dieser Satz des antiken Philosophen Heraklit könnte das Motto sein für die Ateliertage in der Reismühle Gauting vom 7. bis 9. Juli 2017, die auch in der 17. Auflage eine echte Entdeckertour anbieten. An drei Tagen öffnen 31 KünstlerInnen in drei Häusern an der Würm die Pforten zu ihrer kreativen Welt. Was man erwarten darf: Drei Neuzugänge, einen Gastkünstler und viele frische Ideen, spannende Weiterentwicklungen, ausgefeilte Langzeitprojekte und etablierte Ateliers, Gedanken- und Freiräume zum Arbeiten und Genießen. Hier wurde und wird möglich, was Heraklit resümierte: „Der kürzeste Weg zum Ruhm ist - gut zu werden“. Demgemäß gibt es für den Nachwuchs auch einen Kinderworkshop zum „Malen mit Pigmenten“ am Samstag. Führungen am Wochenende sorgen für Tiefgang, ein ständiger Innenhof-Biergarten sowie ein Konzert am Freitagabend bieten ein lockeres Ambiente für weitere Gespräche. Über all die Künstlerinnen und Künstler, die sich der Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Keramik, Grafik und dem Design widmen - Gespräche also über Kreativität und die Welt.

Öffnungszeiten: Fr. 17-20 Uhr, Sa/So 11-19 Uhr, Führungen jeweils 12 und 15 Uhr. Konzert mit J.C.A.C. (Rock, Folk, Blues): Fr. ab 20 Uhr. Kinderworkshop: Sa. 12-14 Uhr (Kosten 5 €, Anmeldung: annaeibl@gmx.de)