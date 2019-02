Garmisch-Partenkirchen : Museum Aschenbrenner |

Das Museum Aschenbrenner in Garmisch-Partenkirchen zeigt in einer Sonderausstellung eine Sammlung von über 700 Ostereiern von 95 Künstlern aus 16 Nationen.

Sie werden erstaunt sein über die Vielfalt der Exponate von traditionell bis modern.



Kinderprogramm

Schaubrüten am Osterwochenende im Museum

Kinder-Ferienprogramm EIERLEI am 17. April 10-12 Uhr/Unkostenbeitrag 9.-Euro inklusive Material



www.museum-aschenbrenner.de