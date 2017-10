Historische (Gartenträume) Parks der Altmark – (B) Hansestadt Gardelegen

Wer hat es gewusst?

Die Wallanlagen Gardelegen

Zumindest der Fläche nach ist sie doppelt so groß wie München…Soviel wollen wir aber nicht Laufen; ich lade ein zu einem kurzen Mittagsrundgangdurch die Wallanlagen und die historische Altstadt von Gardelegen.sind dieBereits um 1300 wurde das kleine Ackerbürgerstädtchen Gardelegen, später Hansestadt, befestigt. Im 16. Jahrhundert begann man die Stadtmauer zum Schutz der durch das Brauen und den Export des "Garley"-Biers reich gewordenen Stadt zu verstärken: Mächtige repräsentative Vortore, das Salzwedeler, Magdeburger und Stendaler Tor, wurden gebaut, Wälle und Gräben angelegt und ein Schleusensystem zur Wasserregulierung des Wallgrabens eingerichtet. Es wurde bei Gefahr geschlossen und schuf eine bis zu 300 m breite Überflutungsfläche.Die heute vorhandenen Wallanlagen entstanden Anfang des 19. Jahrhunderts aus den Trümmern der ehemaligen Stadtbefestigung.Wir starteten auf einem Parkplatz in Nähe des Stendaler Tores. Doch bis auf die Reste der einstigen Bastion ist nichts mehr zu sehen.Eigentlich hatten wir uns etwas mehr versprochen von den von 2003 bis 2007 denkmalgerecht sanierten und ins landesweite Gartenträume-Netzwerk aufgenommenen Wallanlagen.mit reizvollen Blicken auf die historischen Gebäude der Stadt und den Stadtgraben und gelegentliche Stadtmauerreste.Es wurde im 16. Jahrhundert erbaut und war bedeutender Teil der Stadtbefestigungsanlage. Die beiden mächtigen Batterietürme, die dem Tor vorangestellt sind, haben einen Durchmesser von 9 und 18 Metern.Weiter ging es vorbei an derSie ist/war eine der schönsten alten norddeutschen Backstein-kirchen. Ursprünglich war sie eine romanische Basilika. Um 1300 wurde sie gotisch überbaut und Anfang des 16. Jahrhunderts mit weiteren Anbauten versehen.Am 15. März 1945 wurde die Nikolaikirche bei einem Bombenangriff schwer beschädigt.Am Turm kann man noch gut erkennen, wo das Kirchenschiff einmal endete.Weiter schlenderten wir zum 1241 in einer Urkunde als Kauf- und Schauhaus erstmals erwähnten. Sehenswert besonders dieUnd hier steht er nun stolz und kühn, dervon Handwerkern und Kaufleuten.Mehrfach beschädigt, und am 7.November 1727 endgültig zusammengebrochen wurde er am 18. April 2002 – nach genau 275 Jahren –wieder aufgestellt.Eine beispielhafte Spendenaktion, initiiert vom gemeinnützigen Förderverein des Handwerks des Altmark-kreises Salzwedel e. V. hat das möglich gemacht.Machen wir abschließend noch einen kurzen. Das hier um 1200 ge-gründete undgehörte einst zu den reichsten Frauen-klöstern der Altmarkdes Kirchleins sind die auch kunstgeschichtlich bedeutsamen. Sehenswert sind darüber hinaus einige gut erhaltene Bürgerbauten aus längst vergangener Zeit, so das Gutshaus und das Königshaus von 1745.Quellen: Sehesnwürdigkeiten von Gardeleben Ursprünglich wollte ich noch zum Gut Zichtau mit einem großen Landschaftspark an, der auch überregional Beachtung. Stattdessen machten wir noch eine nachmittägliche Heidewanderung unterhalb der KellerbergeDanach führte uns der Heideweg noch zur bedrückenden „Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe“. Gardelegen. Dort wurden am 13. April 1945 etwa 1.000 KZ-Häftlinge bestialisch verbrannt bzw. erschossen; einen Tag bevor die Stadt von der US-Armee eingenommen wurde. Kein passendes Thema zu diesem Artikel und dem Freitag, den 13.