Timo Zindel wird deutscher Meister mit der Pistole 9 mm

Garching bei München : schießsportanlage |

Bronzemedaille für die Dietesheimer Mannschaft Pistole 9 mm



Vom 26. August bis zum 03. September wurde der erste Teil, vom 30.09. – 03.10.2021 der zweite Teil der deutschen Meisterschaften des DSB in Garching – Hochbrück ausgetragen. Die Bundessportleitung hatte bereits im April mit dem Gesundheitsamt München ein Hygienekonzept zur Durchführung von Deutschlands größte regelmäßige Sportveranstaltung erarbeitet.Alle Teilnehmer konnten sich web basiert anmelden und durften mit max. einem Betreuer die Olympia Schießsportanlage von 1972 betreten.7 Dietesheimer Schützen hatten sich mit 13 Starts für diese Meisterschaft qualifiziert.Den Anfang machte Peggy Wölk mit der Luftpistole in der Damenklasse II. Für sie war es nach 2018 die zweite deutsche Meisterschaft, dieses Mal mit Luftpistole und Sportpistole.Am Freitag 27. August startete sie in der großen Luftdruckwaffenhalle und trat gegen 22 Mitstreiterinnen an.60 Wertungsschüsse gilt es in 75 Minuten abzugeben, das Maximale Ergebnis lautet 600 Ringe. Die Scheibenentfernung beträgt 10 Meter.Wölk startete hoch konzentriert und gut in den Wettkampf. Er erzielte bei den ersten Zehn Schuss 93 Ringe. In der zweiten Serie erreichte sie sogar 95 Ringe. Dabei gelangen ihr zwischen dem 7 und dem 13 Wettkampfschuss 6 10er in Folge. Zu Beginn der dritten Serie unterliefen ihr leichte Konzentrationsfehler, die sich im 22 Schuss mit einer 6, sowie bei Schuss 25 und 26 mit jeweils einer Acht zeigten. Außerdem erzielte sie in dieser Serie nur eine Zehn, am Ende waren es nur 86 Ringe. Auch in der vierten Serie, bei Schuss 32 traf sie leider nur eine 7z, durch nur zwei Zehner hatte sie zum Ende 89 Ringe. Die fünfte Serie verlief relativ ausgeglichen, viermal die 8 und viermal die 10 ergeben am Ende 90 Ringe. In der sechsten Serie setzte sich Wölk unter enormen Druck, der zunächst sich positiv zeigte. Bei Wettkampfschuss 54 traf sie leider nur eine 7, dies wiederholte sie beim 57. Schuss. Da sie in der finalen Serie auch nur zwei 10er traf, lautete das Serienergebnis 87 Ringe.Zusammen waren dies die angepeilten 540 Ringe, ein Durchschnitt von 9,0 pro Wertungsschuss. Mit diesem Ergebnis war Wölk sehr zufrieden, auch wenn sie das Zustandekommen nicht erfreute.Nach und nach wurde die Ergebnisliste aktualisiert. Am Ende freute sie sich über Ihren 8. Platz im Feld der 22 Teilnehmerinnen. Besonders freute sie sich über die Verleihung der Meisterschaftsmedaille, die die Teilnehmerinnen erhalten, die im vorderen Drittel des Feldes sich platzieren können.Bereits am darauffolgenden Samstag startete Wölk mit der kleinkalibrigen Sportpistole.Hier startete sie in der Damenklasse I, zusammen mit allen Nationalkaderschützinnen, sowie den beiden frischen Olympiateilnehmerinnen Wimmer und Karsch.Der Wettkampf mit der Sportpistole ist unterteilt in einen Präzisions – und einen Duellteil. Je Teil werden 6 Serien zu je 5 Schuss abgegeben, zusammen 60 Schuss, 600 mögliche Ringe. In der Präzision stehen für die 5 Schüsse 5 Minuten zur Verfügung. Im Duellmodus ist die Scheibe für 3 Sekunden sichtbar und der Schütze muss den Arm heben und den Schuss abgeben.Die Scheibenentfernung beträgt 25 Meter.Wölk startete mit 43 und 45 Ringen. Es folgten gute 46 und 46 Ringe, eine 44iger Serie und zum Ende eine 45iger Serie. Zusammen nur 269 Ringe. Dies blieb unter ihren Erwarten, die bei 275 Ringen lagen. Nur 7 x 10, dafür 6 x 8 und eine 7 verhinderten ein besseres Ergebnis.Nach rund 3 Stunden Pause folgte der zweite Teil des Wettbewerbs, das Duellschießen.Zunächst wurde die Probeserie absolviert, hier zeigte Wölk erste Nervosität und traf nur 42 Ringe.In ihrer ersten Wettkampfserie traf sie keine Zehn, 2 mal 8 und 3 mal 9 ergaben 43 Ringe. Die Nervosität nahm zu. In der zweiten Serie fielen 3 mal 8, eine Zehn und ein 5 zum Abschluss, nur 39 Ringe. In der dritten Serie traf sie 10, 7, 10, 10 und 8, 45 Ringe. Ihre Sicherheit kam etwas zurück. Es folgten 10, 9, 9, 10 und 9 in der vierten Serie, 47 Ringe. In der fünften Serie 9, 7, 9, 9 und 10, 44 Ringe sowie 10, 9, 10, 8 und 10 47 Ringe.Das Duellergebnis blieb mit 265 Ringen unter den Hoffnungen von 273 plus.In der Endabrechnung erzielte Wölk 534 Ringe und wurde 26. unter den 45 Teilnehmerinnen.Am Mittwoch und Donnerstag folgten die Großkaliberdisziplinen.Ausgetragen werden die Wettkämpfe auf 25 Meter Scheibenentfernung. Nach 5 Schuss Probe werden in vier Serien je fünf Schuss in 150 Sekunden abgegeben. Im Anschluss folgen vier Serien zu je fünf in 20 Sekunden. Das maximale Ergebnis lautet somit 400 Ringe.Das Besondere in diesem Jahr war das erstmalige Schießen auf elektronische Scheiben, die die herkömmlichen Papierscheiben ersetzen.Die Auswertung des Schusswertes erfolgte Hybrid, mittels Licht und Schallmessung.Timo Zindel startete mit der Pistole 9 mm in der Klasse Herren II (41 – 50 Jahre) im Teilnehmerfeld von 28 Konkurrenten.In der ersten Zehnerserie traf er 95 Ringe, in der zweiten 94, zusammen 194 Ringe mit denen er ganz zufrieden war. Es folgten die 20 Sekundenserien, die traditionell deutlich besser sind. Hier zeigte Timo Zindel sein ganzes Können und erzielte das beste Ergebnis aller Teilnehmer. Er traf 98 und 100 von 100 Ringen. Im gesamten Wettkampf hatte Zindel 387 Ringe und gewann mit einem Ring Vorsprung verdient die Goldmedaille. Die Dietesheimer Mannschaft um Timo Zindel mit Torsten Lodderstedt und Winfried Mützel gewann überraschend die Bronzemedaille mit 1133 Ringen.Torsten Lodderstedt, der seine ersten deutschen Meisterschaften schoss, belegte sensationell mit der Pistole .45 ACP den sechsten Platz mit 380 Ringen. Er erzielte Serien von 90 und 95 Ringe in der Präzision und 98 und 97 Ringe im Duell.Den siebten Platz belegte die Mannschaft mit dem Revolver .357 Magnum. In der Besetzung Thomas Baier, Thomas Lippok und Thomas Westerwald erzielten sie 1106 Ringe. Zweimal Platz 10 für die Mannschaften Revolver .44 Magnum mit 1091 Ringen Thomas Baier, Thomas Lippok und Thomas Westerwald, sowie die zweite Mannschaft Pistole 9 mm mit Thomas Baier, Thomas Westerwald und Peggy Wölk.Die weiteren Ergebnisse:9 mm Herren II 11. 377 Lodderstedt Torsten.357 Herren III 12. 374 Westerwald Thomas.45 Herren I 13. 1076 Baier, Westerwald, Wölk.44 Herren II 17. 358 Wölk Peggy.45 Herren II 18. 371 Zindel Timo.357 Herren II 18. 365 Baier Thomas.357 Herren II 19. 364 Wölk Peggy.44 Herren II 19. 357 Baier Thomas.44 Herren III 21. 368 Lippok Thomas.357 Herren III 22. 367 Lippok Thomas9 mm Herren II 22. 363 Wölk Peggy.44 Herren III 23. 366 Westerwald Thomas9 mm Herren II 25. 357 Ricken Matthias9 mm Herren III 28. 369 Mützel Winfried.45 Herren II 28. 355 Wölk Peggy.45 Herren III 30. 366 Mützel Winfried9 mm Herren III 31. 366 Baier Thomas.45 Herren III 36. 361 Westerwald Thomas9 mm Herren III 38. 361 Westerwald Thomas.45 Herren III 38. 360 Baier ThomasNeben den Medaillen und Platzierungen gewannen Timo Zindel, Torsten Lodderstedt, Thomas Westerwald und Peggy Wölk das Meisterschaftsabzeichen.