Uraufführung Theresienmesse St. Severin Garching, 9.6.2019

Garching bei München : St. Severin |

Der Kirchenchor St. Severin e. V. sorgt am Sonntag, den 09.06.2019 um 10.00 Uhr unter der Leitung von Rudolf Drexl für die musikalische Gestaltung des Pfingst-Hochamts in der Kirche St. Severin, Poststraße 8, 85748 Garching.

Chor, Orchester und Solisten bringen die Theresienmesse (Missa in B) Hob. XXII: 12 von Joseph Haydn zur Aufführung. Es ist die vorletzte große Messe, die Haydn 1799 im Auftrag des Fürsten Esterházy komponierte. Im Volksmund bekam sie den Beinamen Theresienmesse, da sie Maria Therese der Gattin Franz II. gewidmet sein soll.

Der Kirchenchor (siehe Foto) zeigt hiermit zum wiederholten Male sein hohes gesangliches Niveau, dass er zuletzt an Ostern mit der Waisenhausmesse von W. A. Mozart präsentierte.