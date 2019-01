Anzeige

Wir können nicht nur schwimmen – bei uns geht noch viel mehr! Einladung zum Boßeln

Um gemeinsam Spaß zu haben, wollen wir am 23.02.2019 gemeinsam Boßeln und im Anschluss im Vereinsheim noch gemeinsame Zeit verbringen.



Start ist um 14 Uhr am Vereinsheim, Ludwigstr. 5A, Berenbostel.



Mitzubringen sind: Bollerwagen (wenn vorhanden), Essen und Getränke für unterwegs und gute Laune.



Jeder kann teilnehmen, Kinder unter 14 Jahren sollten allerdings von mindestens einem Elternteil begleitet werden. Von 14-18 Jahren benötigt man lediglich die Erlaubnis der Eltern.



Da für weitere Informationen eine WhatsApp-Gruppe gebildet wird, meldet Euch bitte an mit Handynummer bis zum 15.02.2019 unter



Mailversand@garbsen.dlrg.de



(Für die, die kein Handy haben, finden wir sicher eine Lösung.) Die Whats-App Gruppe wird erstellt, um ggf. kurzfristige Änderungen bekannt geben zu können und Informationen für diesen Tag auszutauschen. Danach wird diese Gruppe wieder gelöscht.



Bei schlechtem Wetter behalten wir uns vor die Veranstaltung abzusagen.

