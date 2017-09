Wacker Projekt: Mini-Sportabzeichen für Kindergarten-Kinder

Auf den Laufzetteln gibt es 6 Übungen/Stationen: 1. Laufen, krabbeln, kriechen, 2. Werfen,3. Hüpfen, 4. Balancieren, 5. Hangeln, schwingen, ziehen, 6. RollenDiese ausgewählten Übungen orientieren sich an elementaren Grundfertigkeiten wie Laufen, Rollen, Balancieren oder Werfen, die jedes Kind im Laufe seiner Entwicklung erwirbt bzw. erwerben sollte und die die Grundlage vieler Bewegungsaktivitäten, im Alltag wie im Sport, bilden. Diese Bewegungsvorschläge sollen dazu anregen, Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren Bewegungsgelegenheiten und Erlebnisse anzubieten, die ihrem natürlichen Bewegungsdrang entsprechen. Hierbei soll ihnen auf spielerische und phantasieanregende Weise Freude an körperlicher, gewissermaßen vorsportlicher Aktivität vermittelt werden.Nachdem alle Kinder ihre Übungen mit viel Spaß und Freude geschafft haben, gab es den verdienten Lohn dafür. Jedes Kind bekam von Lange eine Urkunde überreicht. Stolz wie Bolle und mit strahlenden Gesichtern hielten die Kids ihre Urkunden ganz fest! Beim Abschlusskreis waren sich alle einig, das machen wir nächstes Jahr wieder.Lange möchte diese Aktion auch bei anderen Kindergärten machen und bietet an sich bei ihm zu melden, Tel.: 05131-53486