Wacker Osterwald als Gewinner beim Vereinswettbewerb ausgewählt

Der Behinderten Sportverband Niedersachsen (BSN) hat einen Vereinswettbewerb ausgeschrieben: Kreativ durch die Krise – gemeinsam sind wir stark!

Thorsten Lange Spartenleiter Gesundheitssport des SV Wacker Osterwald hat seine Geschichte vom sportlichen Bewältigen der Corona Pandemie eingereicht. Der BSN war beeindruckt, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit für unsere Mitglieder da waren, improvisiert haben und neue Wege gegangen sind! Für unseren tollen und vorbildlichen Einsatz wurden wir mit dem Gewinn von 1.000 Euro belohnt.

Darüber haben wir uns riesig gefreut und planen schon wie wir das Geld am besten verwenden. Super das der BSN Geld für so kreative Aktionen zur Verfügung stellt.

