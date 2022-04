Vorweggenommene DM in Garbsen

Obwohl es noch einen Monat hin ist, kristallisieren sich auch bei den übrigen Wettbewerben schon Klassefelder heraus. Drei Springer mit Bestleistungen über 2,26 m im Hochsprung der Männer, darunter mit Tobias Potye der amtierende Deutsche Meister und Hallenmeister. Bei den Frauen hat sich die Bronzemedaillengewinnerin der Hallen-WM 2018 mit einer Bestleistung von 2,00 m Alessia Trost aus Italien angesagt.Der Deutsche Hallenmeister über 60 m Aleksander Askovic startet im Weitsprung und trifft dort auf Andwuelle Wright aus Trinidad und Tobago. Mit einer Bestleistung von 8,25 m könnte der den 18 Jahre alten Meetingrekord gefährden. Bei den Frauen wird Dauergast Merle Homeier, die Vizemeisterin in der Halle versuchen, die Quali für die Heim-EM in München zu knacken.Auch das Vormittagsprogramm ist in diesem Jahr international besetzt, neben den besten deutschen Nachwuchsspringerinnen und -springern, es geht immerhin um die Qualifikation für die U20-WM in Cali (Kolumbien) und die U18-EM in Jerusalem (Israel), sind ein Weitspringer aus Tschechien und zwei Athletinnen aus den Niederlanden angemeldet.Das 23. KURTULUS Springer-Meeting findet am 22. Mai in Garbsen auf der Anlage am Schulzentrum Planetenring statt, das Vorprogramm beginnt um 10.30 Uhr, das Hauptprogramm um 13.30 Uhr, der Eintritt ist frei.