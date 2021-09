Überraschung bei den Tischtennisvereinsmeisterschaften des SV Wacker Osterwald !

Unter der Schirmherrschaft von den „3 G und Herrn Luca“ konnten wir die „Welcome-back- Meisterschaften“ wieder austragen. Und, was soll ich sagen, motiviert bis in die leicht ergrauten bzw. grauen Haarspitzen traten die Herren der Sparte zum ersten Mal nach sage und schreibe 17 Monaten(!!) zu einem ernsthaften Wettkampf an! Das forderte von allen das Äußerste. So mancher Schweißtropfen floss und die eine oder andere Gesichtsrötung ließ sich nicht vermeiden.Nach 30 Spielen und insgesamt 111 Sätzen, so manches Spiel endete knapp in 5 Sätzen, stand der Sieger fest. Der Neuzugang aus Harkenbleck fegte alle Gegner weg! Seit ein paar Monaten im Verein mit intensivem Aufbautraining durch die Vereinskollegen, ließ er ihnen keine Chance und wurde ohne Niederlage der neue Vereinsmeister! Stefan Winiarski leistete sich eine Niederlage und wurde Vizemeister. Den 3. Platz belegte ein weiterer Neuzugang, Eberhard Rischbieter, seit über einem Jahr im Verein und dank Corona ohne einen einzigen Punktspieleinsatz. Einen herzlichen Glückwunsch an alle – es hat mal wieder Spaß gemacht!