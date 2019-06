Traditionelles Pfingstrennen am Pfingstsonntag

Garbsen : Reithalle Osterwald |

*Pferdesport für Groß und Klein, eine Tradition seit über 35 Jahren*

Und auch in diesem Jahr findet am Pfingstsonntag, den 9. Juni 2019 ab 11:00 Uhr am Reit und Fahrverein St. Georg Osterwald das traditionelle Kutschenrennen statt. Deswegen laden wir 2019 auch wieder herzlich zum Pfingstrennen mit anschließender Siegerehrung und gemütlichem Zusammensein, bei Gegrilltem ein, welches die Gaststätte "Zum Reiterwirt" dieses Jahr zubereiten wird. Nach einer kurzen Begrüßung der Gespanne und der Verkündung der Regeln, werden sich die ersten Gespanne gegen 11:15 Uhr auf die Strecke begeben. Gefahren wird eine ca. 5 km lange strecke auf Zeit. Vom Shetty bis zum Großpferd sind dieses Jahr auch wieder die verschiedenen Variationen der Anspannungsart zu sehen. Es wird in den Klassen Ein- und Zweispänner um den Karl Streit Pokal der Zweispänner und den Wanderpokal der Einspänner gefahren. "Wir freuen uns auf einen fairen Wettkampf bei schönem Wetter und hoffen darauf, dass alle Gespanne wieder gut ins Ziel kommen, was im Fahrsport nicht als selbstverständlich zunehmen ist" sagte die 20- jährige Organisatorin Imke Buchholz. Die Kinder dürfen sich nach Absprache auch auf die Kutschen setzen und eine kleine Runde mitfahren.

Zum Anfeuern und der anschließenden Siegerehrung sind Besucher, Freunde und Bekannte des Fahrsports herzlich willkommen.