SV Frielingen - Pétanque: Frielinger suchen Zuwachs von 8 bis 108

Dennoch suchen wir Mitspieler und auch Mitspielerinnen zwischen 8 und 108 Jahren. Wir freuen uns über Anfänger, aber auch Philippe Quintais (der ist zwölffacher französischer Weltmeister) würden wir nicht wegschicken, aber der wird sich nicht zu uns "verlaufen".Wir spielen Pétanque in Frielingen im Norden Garbsens beim SV Frielingen. Pétanque ist das, was viele unter "Boule" kennen und in Südfrankreich im Urlaub vielleicht schon einmal gesehen haben. Dort spielen es oft ältere Herren vor dem Bistro am Abend. Dann hört man oft das Klacken, wenn eine Stahlkugel auf die andere trifft.Im Jahre 2020 besteht sogar die Chance, dass Pétanque vielleicht olymische Sportart wird.In Frielingen spielen wir seit mehr als 12 Jahren am Farlingsweg hinter dem B-Platz neben den Tennisplätzen. In der Region Hannover gibt es mehr als 40 Vereine. In Garbsen sind wir eine gute Adresse und auch auf niedersächsischer Ebene ist unser Verein nicht mehr unbekannt. Wir spielen seit dem Aufstieg vor 7 Jahren mit einer Mannschaft in der Regionalliga.Also nur Mut sprecht uns an, wir freuen uns auf Interessierte - auch solche die erst nur mal unverbindlich vorbeischauen wollen, sind herzlich eingeladen. Mehr Infos gibt es im Internet auf der Seite des SV Frielingen.Wir spielen Sonntag um 10:00 Uhr bis Mittags und Dienstag von 16:00 Uhr bis open end.Wir freuen uns auf Euch - Kugeln können anfangs ausgeliehen werden. Alleé les boules!