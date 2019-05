SV Frielingen: Petanque-Tabellenführer in der Regionalliga2 oder eben nicht?

Dabei verlief der zweite Regionalligaspieltag in Empelde alles andere als nach Wunsch für die Frielinger:Schon im ersten Spiel gegen die Hamelner Bouletown-Rats setzte es eine unerwartete 2-3 Niederlage.Die zweite Partie wurde verloren mit 1-4 doch die einzelnen Partien waren denkbar knapp: Etwa das eine Triplette welche die Petanqueles noch mit 13-12 nach Rückstand gewannen.Die dritte Begegnung entwickelte sich auch zum Krimi, hauchdünn hatten dabei die Frielinger mit 3-2 die Nase gegen die Bissenbouler vorn und das nach 2 zu 0 in den Triplettes für Frielingen.Erstaunt blickte man dann zuhause auf die Tabelle, denn das Spiel gegen die Petangueles wurde mt 5-0 für Frielingen gewertet, weil die Petangules wohl zu viele Spieler eingesetzt haben und nicht nur maximal 10, wie erlaubt.Ob das nun Bestand hat bleibt abzuwarten. Einerseits gibt's Regeln und die Ligaordnung, die einzuhalten sind und andererseits möchte man lieber auf dem Platz gewinnen und nicht am grünen Tisch....