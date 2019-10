SV Frielingen: Kugelspieler/innen dringend gesucht!

schwierige

Lage:Sportlich liegt eine durchaus erfolgreiche Saison hinter dem SV Frielingen. Der dritte Platz in der Regionalliga 2. Und mehrere erfolgreiche Teilnahmen bei Landesmeisterschaften und einige wenige Teilnahmen bei Deutschen Meisterschaften in verschiedenen Wettbewerben. Gleichwohl ist die Zukunft in Gefahr, da durch gesundheitliche Probleme und/oder sportliche Umorientierung (Michael Patschkowski - Göttingen; Jens und Heike Fischer - Bad Nenndorf; und Edith und Manfred Grupe - Essel;) der personelle Stamm deutlich reduziert ist.Der Spartenvorstand mit Lothar Meckel, Michael Patschkowski und Lothar Thiele wurde entlastet. Neue Kandidatinnen und Kandidaten für einen neuen Spartenvorstand konnten leider nicht gewonnen werden.Steckbrief:im Nordwesten Garbsens in Frielingen am Farlingsweg, herrlich gelegen mit bester Infrastruktur (Beleuchtung, Toiletten, Wetterschutz), mit 12 teilweise sehr anspruchsvollen Plätzen, sucht dringend interessierte, frankophile Menschen, die sich vorstellen können ab und zu oder auch öfter.....mal die Stahlkugeln zu werfen.Eine Gruppe von Spielern möchte den Spaß an diesem phantastischen, kreativen, inklusiven Spiel für Jung und Alt in Frielingen weiter frönen, abergesucht! Keine Vorkenntnisse erforderlich! Kugeln können ausgeliehen werden. Kürzlich haben schon Rinder den Platz heimlich besucht, die wollten wir nicht einladen!Wer grundsätzlich das Spiel mal probieren möchte, findet unsSonntags ab 10:00 Uhr oder auch Mittwoch nachmittags bei unserem Hobby. Künftig sind auch Spielmöglichkeiten an anderen Tagen nach Verabredung denkbar. Der Countdown läuft!