Sommergrillen am 13. Mai 2017 mit der DLRG Garbsen e.V.

Die DLRG Garbsen e.V. veranstaltet am 13. Mai 2017 ein Sommergrillen ab 15:00 Uhr im Vereinsheim (siehe Flyer im Anhang).

Einladen sind alle Mitglieder, Freunde, Sponsoren und die es werden wollen sowie alle Interessierten.

Die Mitglieder der DLRG haben ein buntes Rahmenprogramm auf die "Beine" gestellt. Kommen SIE vorbei und lassen sich überraschen.

Natürlich darf bei einem Sommerfest die Bratwurst und ein kühlendes Getränk nicht fehlen, für beides ist gesorgt.

Das Vereinsheim der DLRG Garbsen e.V. finden SIE in der Ludwigstraße 5a in

30827 Garbsen (Berenbostel). Siehe Anhang "Anfahrt".

Wir sehen uns am 13. Mai 2017 ab 15:00 Uhr beim Sommerfest der DLRG Garbsen e.V.