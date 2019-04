Anzeige

So mancher Kreismeister kommt aus den Reihen der Berenbosteler Schützen

Kreismeisterschaften der Schützen des KSSV 2019



Die Wochenenden im März 2019 waren wieder dicht belegt mit den Wettkämpfen der Schützen des Kreissportschützenverbandes Neustadt (KSSV)

Kreismeisterschaften 2019 standen an. Auch in diesem Jahr konnten sich wieder einige Schützen des Berenbosteler Schützenvereines über Kreismeistertitel sowie zweite und dritte Plätze freuen.

Schon bei den jüngsten Schützen ging es los: Marcel Krosnik, der jüngste Teilnehmer in der Disziplin "Lichtpunkt", holte direkt den Kreismeistertitel für den Verein.

So war es auch Ramona Haase vergönnt, die als Schützin der Jugendmannschaft den Kreismeistertitel im "Luftgewehr - freihand" abräumte. Und gleich noch ein Kreismeister kam aus den Reihen der Jugendabteilung des Vereins: Maximilian Rösemeier in der Disziplin "Sportpistole".

In der gleichen Disziplin, jedoch bei den Damen, errang Kathrin Ernst ebenfalls den Kreismeistertitel. Auch die Damen am Luftgewehr (sitzend Auflage Rolle) waren sehr erfolgreich. So holte Sandra Rösemeier noch einen Kreismeistertitel, Bettina Kubocz und Elke Piela jeweils einen zweiten und Angela Johannes einen dritten Platz.

Bei den Herren frohlockte Martin Kern, als er die Kreismeisterurkunde für "Luftgewehr - sitzend Auflage Rolle" überreicht bekam. Insgesamt konnten sich die Herren (Alfred Kubocz, Martin Kern und Andreas Schiewe) noch in der Mannschaftswertung beweisen und landeten auf Platz 2.

Alles in allem eine erfolgreiche Saison für den Verein!

