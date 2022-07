Siegerehrung Sporthilfepokal des Kreissportschützenverbandes Neustadt – die Berenbosteler Schützen waren natürlich dabei

Dafür wurden bei der Veranstaltung bei den Unterender Schützinnen und Schützen nicht nur die Platzierten beim Sporthilfepokal bekannt gegeben, sondern auch die Rundenwettkämpfe der Damen in den Disziplinen Luftgewehr sitzend Auflage (Rolle) sowie im KK-Gewehr auf 50 m sitzend Auflage ausgewertet.In der Mannschaftswertung für LG sitzend Auflage (Kreisklasse) belegten die Berenbosteler Damen Rang 2 mit Sandra Rösemeier, Romy Krischer und Angelika Schäfer; in der Einzelwertung gingen die Plätze 2 (Sandra Rösemeier), 6 (Romy Krischer), 7 (Karen Anitz), 9 (Angelika Schäfer) und 10 (Bettina Kubocz) an die Berenbosteler Schützinnen.Aber auch die Platzierungen vom Er-&Sie-Schießen sowie vom Weihnachtspreisschießen aus dem vorigen Jahr wurden verlesen und die Platzierten geehrt. Beim Er-&Sie-Schießen landeten gleich auf dem 2. Rang der „Erste“ der Berenbosteler, Alfred Kubocz mit seiner Frau Bettina sowie Dirk Anitz und Frau Karen auf Rang 11. Beim Weihnachtspreisschießen der Damen, welches in Frielingen ausgetragen wurde, landete Bettina Kubocz auf Rang 5, Karen Anitz auf Rang 12 und Renate Gattermann auf Rang 21.Und der Verein kann sich über noch eine Nachricht freuen, denn es haben sich 3 Mitglieder für die Landesverbandsmeisterschaft 2022 qualifiziert. Die Jüngste im Bunde ist Ramona Haase, die bei den Juniorinnen I mit dem Luftgewehr startet. Mit der Sportpistole auf 25 m starten Martin Kern in der Altersklasse Herren IV und Kathrin Ernst in der Altersklasse Damen III. Alle Schützinnen und Schützen des Vereins drücken fest die Daumen, dass die 3 die Nerven behalten und mit guten Ergebnissen den Verein in Hannover verteidigen.