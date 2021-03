Online Training [Taiso] beim SC Budokwai Garbsen e.V.

Garbsen : online |

Liebe Vereinsmitglieder,



die Jahreshauptversammlung ist gerade zu Ende gegangen.



Wir haben uns u.a. dazu entschlossen, mal probeweise Online-Training zu organisieren, um dann zu sehen, was hier möglich ist und auf welche Resonanz dies trifft.



Narek und Vahe bieten bereits morgen und übermorgen Training an! Durch die Coronasituation ist ein richtiges Judotraining leider nicht möglich.



Da wir aber euch gerne fit halten möchten, laden wir euch herzlich zu zwei Online-Trainingseinheiten ein. Wir starten am Samstag und Sonntag um 12 Uhr!!!



Geht dafür auf den versandten Link und macht mit! Wir machen verschiedene Übungen und für jeden ist etwas dabei! Lasst uns fit bleiben!



Viele Grüße

Leonard Birkenfeld

1. Vorsitzender