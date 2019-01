Neujahrsturnier der Bouler bei Wacker

viel Wind .Der Termin des Neujahrsturniers wurde schon einmalverschoben und sollte trotz schlechter Wetterprognosen nun endlichstattfinden. So starteten 16 SpartenmitgliederInnen bei 5 GradTemperatur und leichtem Nieselregen ihren Wettkampf. Dieser wurde imModus Super Melee ausgetragen. Diese Spielvariante ist eine besondereArt des Boulespiels, da in jedem neuen Spiel ein anderer PartnerInnzugelost wird. Nach 4 Begegnungen, mit einer Mittagspause undspannenden Spielrunden, wurden die Sieger ermittelt. Den erstenPlatz errang souverän Louis Kräupel, nachdem er 4 Spiele mitjeweils neuen PartnerIn, für sich entscheiden konnte. Platz 2belegte Eberhard Schweigler vor Peter Matheja mit leichtenPunktvorsprung. Den 3 Erstplatzierten überreichte Freddy Behmannjeweils eine Urkunde und das gewonnene Preisgeld. Fazit dieserVeranstaltung, Boule ist auch bei widrigen Wetter eine besondereHerausforderung, aber mit der passenden Kleidung geht alles. Behmannbittet alle Mitglieder zur Jahresversammlung der Boulesparte am 29. Januar 2019 um regeTeilnahme.