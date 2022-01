Jahreshauptversammlung 2022 DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V.

Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden,hiermit lade ich herzlich zur Jahreshauptversammlung 2022 der DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V. einMitglieder müssen sich zur JHV mit ihrer gültigen Emailadresse bis zum 19. Februar 2022 anmelden, da die Abstimmungen über Doodle-Abfragen durchgeführt werden. Die Anmeldung sendet bitte an die Mailadresse onetimelimited@gmail.comFrist zur Einreichung von Anträgen gem. § 6d, Unterpunkt c der Satzung der DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V.: 12.02.2022 (Eingang beim Vorstand in Textform)Anträge können an das Postfach 141231 der DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V., 30812 Garbsen oder per Mail an geschaeftsfuehrung@garbsen.dlrg.de gesendet werden und müssen zu Versammlungsbeginn unterschrieben vorliegen.Als wichtigster Punkt sind die erforderlichen Neuwahlen zu benennen.Tätigkeitsberichte der Vorstandsmitglieder werden nicht mehr auf der Homepage der OG veröffentlicht, sondern von den Vorstandsmitgliedern vorgetragen.Mit kameradschaftlichen GrußDirk Häusler1. VorsitzenderTagesordnungTOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den SitzungsleiterTOP 2: Benennung des ProtokollführersTOP 3: Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der EinladungTOP 4: Feststellung der StimmberechtigungTOP 5: Grußwort der GästeTOP 6: EhrungenTOP 7: Feststellung der BeschlussfähigkeitTOP 8: Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2021TOP 9: Genehmigung der TagesordnungTOP 10: Berichte des Vorstandes mit AusspracheTOP 11: Berichte der Revisoren (Kassenprüfer)TOP 12: Entlastung des VorstandesTOP 13: Wahlena.) Wahlausschussb.) 1.Vorsitzenderc.) 2.Vorsitzenderd.) Kassenwart und stellvertretender Kassenwarte.) 2 Technische Leiterf.) Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Stellvertreterg.) bis zu 3 Beisitzerh.) ein Mitglied des Bezirksrates und Stellvertreteri.) zwei Delegierte zur Bezirkstagung und deren Stellvertreterj.) zwei Revisoren und deren Stellvertreterk.). Feststellung und Bekanntgabe des WahlergebnissesTOP 14: Information über die aktuelle TrainingssituationTOP 15: AnträgeTOP 16: Vorlage und Genehmigung des Haushaltsplanes mit AusspracheTOP 17: VerschiedenesTOP 18: Abschluss