Jahreshauptversammlung 2021 DLRG OG Garbsen e.V.

Datum: Freitag, den 12.03.2021

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Medium: Digital - Anmeldung in Zoom mit Vor-und Nachnamen

Link: https://carrier.zoom.us/j/9756248731

Info's: siehe Homepage - https://garbsen.dlrg.de/



Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden,hiermit lade ich herzlich zur Jahreshauptversammlung 2021der DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V. ein.Mitglieder müssen sich zur JHV mit ihrer gültigen Emailadresse bis zum 05. März 2021 anmelden, da die Abstimmungen über eine Doodle-Abfrage durchgeführt werden. Die Anmeldung sendet bitte an die Mailadresse mailversand@garbsen.dlrg.deFrist zur Einreichung von Anträgen gem. § 6d, Unterpunkt c der Satzung der DLRG OG Garbsen e.V. ist der 26.02.2021 (Eingang beim Vorstand in Textform) Anträge können an das Postfach 141231 der DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V., 30812 Garbsen oder per Mail an geschaeftsfuehrung@garbsen.dlrg.degesendet werden und müssen zu Versammlungsbeginn unterschrieben vorliegen. Tätigkeitsberichte der Vorstandsmitglieder werden nicht mehr auf der Homepage der DLRG Ortsgruppe Garbsen veröffentlicht, sondern von den Vorstandsmitgliedern vorgetragen.