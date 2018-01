Jahreshauptversammlung 2018 DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2018 der

DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V.

gem. § 6b der Satzung

Tagesordnung der Jahreshauptversammlung 2018

Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden,hiermit lade ich herzlich zur Jahreshauptversammlung 2018 der DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V. einFrist zur Einreichung von Anträgen gem. § 6d, Unterpunkt c der Satzung der DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V.: 24.02.2017 ( Eingang beim Vorstand in Textform )Anträge können an das Postfach 141231 der DLRG Ortsgruppe Garbsen e.V ., 30812 Garbsenoder per Mail angesendet werden und müssen zu Versammlungsbeginn unterschrieben vorliegen.Als wichtigster Punkt sind die erforderlichen Ergänzungswahlen zu benennen.Ferner werden wir eine Bootstaufe durchführen.Tätigkeitsberichte der Vorstandsmitglieder werden nicht mehr auf der Homepage der OG veröffentlicht, sondern von den Vorstandsmitgliedern vorgetragen.1. Begrüßung und Sitzungseröffnung durch den Sitzungsleiter2. Benennung des Protokollführers3. Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung4. Feststellung der Stimmberechtigung5. Grußworte der Gäste6. Ehrungen7. Bericht über das Projekt Bootsanschaffung8. Bootstaufe9. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung10. Genehmigung des Protokolls der JHV 201711. Genehmigung der Tagesordnung12. Berichte des Vorstandes mit Aussprache13. Berichte der Revisoren ( Kassenprüfung )14. Entlastung des Vorstandes15. Ergänzungswahlena. Wahlausschussb. 1. Vorsitzende /-rc. 1 technischer Leiter /-ind. Leiter/-in der Öffentlichkeitsarbeite. 1 Beisitzer / -inf. 1 Revisor / -ing. Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses16. Anpassung der Gebührenordnung17. Bericht über die Bädersituation18. Bericht über die Trainingssituation, insbesondere am Sonntag19. Bericht über Veräußerung von Fahrzeugen / Anhänger20. Aufgaben in der Ortsgruppe21. Vereinsheimsanierung22. Anträge23. Vorlage und Genehmigung des Haushaltsplanes24. Verschiedenes25. Abschluss