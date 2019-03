Jahreshauptversammlug der DLRG OG Garbsen 2019

So konnten wir gleich zu Anfang unsere langjährigen Mitglieder und Mitglieder für besondere Verdienste ehren.Auf 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft schauen Michael Hüne, Ronald Meyer und Harald Dalibor zurück. 25 Jahre im Verein sind Marc Zempel, Thomals Scholz und Stefan Betlejewski. Und über 10 Jahre Mitgliedschaft freuen sich Linus Wilhelms, Michael Gröning, Jan Heine, Nina Wede, Corvin Mehring und Michael Stahlhut.Das Verdienstabzeichen in Bronze für besondere Verdienste erhielten Melanie Koch, Sabine Herrmann und Klaus Herrmann. Das Verdienstabzeichen in Silber wurde Benedikt Meyer, Claudius Dannenberg, Norbert Koch, Michael Hüne und Dirk Häusler verliehen.Erfreulicherweise hat die DLRG einen großen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. Allein in diesem Jahr gab es bereits 48 Neuanmeldungen, so dass wir nun über 300 Mitglieder sind.Wichtige Punkte der JHV waren die Entlastung des alten Vorstandes, die Genehmigung des Haushaltsplanes und die Wahl des neuen Vorstandes.Der Vorstand der DLRG stellt sich wie folgt vor:1. Vorsitzender – Dirk Häusler2. Vorsitzender – Norbert KochSchatzmeister – Sabine Herrmannstv. Schatzmeister – Melanie KochTechnischer Leiter Einsatz – Michael HüneTechnischer Leiter Ausbildung – Benedikt MeyerLeiter Öffentlichkeitsarbeit – Silke Häuslerstv. Öffentlichkeitsarbeit – Ingo LudwigsBeisitzer: Klaus Herrmann, Cedrik van Well, Dino Richter.Auf dieses Team warten wieder interessante Aufgabe und Herausforderungen. Eine der größten Aufgaben dabei wird sein, alle Mitglieder des Vereins zu einem aktiven Vereinsleben zu motivieren. Dazu gehören jedoch nicht nur die Trainingseinheiten sondern auch das Mithelfen und Mitgestalten der gesamten Vereinsarbeit. Der Vorstand freut sich über Mitarbeit und kreative Vorschläge!