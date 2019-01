Garbsener Spartenleitungen der Boulisten treffen sich am 5.2.2019 beim SV Frielingen

Wann die Boule-Kugeln, rollen, fliegen, wann und in welcher Weise und wo Wettbewerbe ausgetragen werden, das wollen die (Boule) Pétanquespieler der Vereine TSV Stelingen, von Wacker Osterwald, vom TSV Horst, von der Betriebssportgemeinschaft Garbsen, aus Schloß Ricklingen, aus Bordenau und aus Mecklenhorst mit den Frielingern besprechen.Neben den Freundschaftsrunden, den Montaxxsboulern, den Garbsener Stadtmeisterschaften geht es auch um Saisonvorbereitungsspiele....Wir sehen uns am Dienstag den 5.2.2019 um 17:00 Uhr in Frielingen im Tennishaus neben den Bouleplätzen.