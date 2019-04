Frielinger Pétanqueteam: Eiskalt nach oben....

Schiet-Wetter in Bissendorf

für die Teams der Regionalliga 2 am ersten Spieltag am 14.4.2019:Start der Mission war 8:30 Uhr am Sonntag in Frielingen, wobei unsere Rodenberger wahrscheinlich ihre Nachtruhe noch eher beenden mussten, um gemeinsam mit Hündin Leila nach Bissendorf zu starten.Kaltes nasses Wetter war vorher gesagt bei maximal 7 Grad . Und so kam es dann auch.Unsere ersten Gegner war die: Das erste Triplette auf schwierig zu bespielendem Boden ging glatt verloren. Das zweite Triplette wurde gewonnen. Das Doublette auf diesem Boden Platz 4 ging wieder verloren, wobei die beiden anderen Doublettes gewonnen wurden - also 3-2 für Frielingen.Unsere nächsten Gegner waren die. Hier lief es von Anfang an "rund". Die beiden Triplettes wurden gewonnen. Zügig wurde auch das erste Doublette klar gewonnen, so das die beiden verbliebenen Doublettes auch deutlich "entspannter" zu Ende gespielt werden konnten. Am Ende stand ein 5-0 für Frielingen - was wir alle so nicht erwartet hatten.Am Schluß des Spieltages stand die Begegnung gegen unserean. Die haben sich neu formiert und erwiesen sich als ein schwerer Gegner. Nach den Triplettes stand es 1-1, so dass wie so oft die Doublettes entscheiden mussten. Edith Grupe und Lothar Thiele führten lange Zeit klar und deutlich, bevor deren gegnerisches Mixte kurz vor Ende durch einen Fehlschuß wieder in Spiel kamen. Doch dann machten Edith und Lothar den Sack zu! 2-1 für Frielingen. Das Doublette von Manfred Grupe und Jens Fischer war lange Zeit umkämpft.Im dritten Doublette von Lothar Meckel und Michael Patschkowski gegen Frank Seehausen und Robby Lente führten zunächst die Frielinger mit 5-2, da Frank mit seinen gefürchteten höchsten Hochporteés der gesamten Liga nicht den gewohnten Druck aufbauen konnte. Dann kam eine Aufnahme, wo es den Esselern nicht gelang eine von Michael gelegete Kugel zu entfernen oder besser zu legen. Der flache Sau/Kugelschuss von Lothar beförderte die Sau hinten links in die Ecke des Feldes, so dass die Frielinger nach 4 entspannt gelegten Kugeln insgesamt ein Fünfer-Päckchen verbuchen durften und führten somit 10-2. Die Esseler kamen noch mal etwas auf aber schließlich brachten Lothar und Michael diese Führung dann doch ziemlich sicher ins Ziel, zumal Robby nach einem langen Bouletag zunehmend die Präzision beim Schießen fehlte und auch ein Drehen der Positionen für Essel zu spät kam. Fast zeitgleich endete diese Partie mit der Partie von Manfred und Jens auf der Nachbarbahn, wo die Esseler noch ein dickes Päckchen zur 13 machten, was aber insgesamt deren Niederlage als Team nicht mehr verhindern konnte. Also 3-2 für Frielingen.Schließlich fuhren wir mit drei Siegen nach Hause und das hat uns etwas für diesen harten langen, kalten, nassen Tag in Bissendorf entschädigt, wo man oft die Debatte hörte, warum tun wir uns das eigentlich an, und auf dem Sofa zuhause wäre es auch ganz schön gewesen. Nicht mal zum Beginn des "Tatort" waren wir zuhause.Jetzt sind wir Tabellenführer dicht gefolgt von den ebenfalls ungeschlagenen Pétangueles 1, die weiterhin als Absteiger aus der Niedersachsenliga als klarer Favorit für den Meistertitel und Wiederaufstieg gelten. Aber der SV Frielingen hat mit dem dreifachfachen Erfolg am ersten Spieltag viel getan auch für den künftigen Verbleib in dieser LIGA, denn die "Schweren Gegner kommen noch".Für Frielingen im Einsatz waren: Edith und Manfred Grupe, Heike und Jens Fischer, Lothar Thiele, Natascha Rathe, Lothar Meckel, Michael Patschkowski und Labrador Leila, die die Pfoten gedrückt hat.