Fast eine Deutsche Meisterschaft

Fünf Aktive konnten sich für die Meisterschaften auf europäischer Ebene qualifizieren und mit Kira Wittmann schrammte eine von ihnen nur knapp an einer Medaille im Dreisprung vorbei.„Schade, dass vormittags so wenige Zuschauer kommen, dabei lohnt es sich wirklich, die Europa- und Weltmeisterschaftsteilnehmer oder vielleicht sogar Olympiakämpfer von morgen zu sehen“, meinte Bernd Rebischke und ergänzt „ auch Kristin Gierisch hat 2007 so angefangen, jetzt ist sie Weltklasse und hat in diesem Jahr in Garbsen einen neuen deutschen Dreisprungrekord aufgestellt.“Auch die U23-Athleten, die nachmittags im Hauptprogramm sprangen, waren schon sehr erfolgreich. Bei Deutschen U23-Meisterschaften gingen alle sechs Vizemeister an Athleten, die in Garbsen starteten, dazu gab es zwei Meistertitel und zwei dritte Ränge. Für die U23 Europameisterschaften konnten sich fünf Aktive qualifizieren. Jennifer Montag, in Garbsen im Weitsprung am Start, wurde Europameisterin mit der 4x100 m-Staffel, Christina Honsel holte die Silbermedaille im Hochsprung und Merle Homeier verpasste nur um wenige Zentimeter die Bronzemedaille im Weitsprung.Da Herr Kurtulus zugesagt hat, das Meeting auch 2020 zu unterstützen, steht der 21. Auflage des KURTULUS Springer-Meetings nichts mehr im Wege. Auf Grund des sehr frühen Termins der Deutschen Meisterschaften wird es wahrscheinlich Mitte Mai stattfinden.