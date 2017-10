Erfolg beim Deutschen Voltigierpokal

Das M*-Team Pegasus II belegte im ersten Umlauf nach Pflicht und Kür mit einer Wertnote von 6,277 den 2. Platz in der ersten Abteilung. Im sehr starken Teilnehmerfeld von 25 Gruppen bedeutete dies einen 15. Platz in der Gesamtwertung)Lee-Ann und Svea belegten im ersten Kürumlauf am Samstag den 5. Platz mit einer Wertnote von 7,140 den 5. Platz belegt. Am Sonntag folgte der Finalumlauf, in dem die Sportlerinnen ihre Leistung noch einmal steigern konnten und ihre Platzierung mit einer Wertnote von 7,733 sichern konnten. In der Gesamtwertung bedeutete dies dann einen sehr guten 5. Platz mit einer Wertnote von 7,437.