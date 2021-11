Endlich wieder ein Klönnachmittag/-abend der Berenbosteler Schützen

Am vergangenen Samstag (06.11.2021) öffnete das Schützenhaus in Berenbostel seine Türen für die 80 angemeldeten Gäste zum Klönnachmittag – eine rekordverdächtige Teilnehmendenzahl wie bereits am Vorabend zum Monatsschießen mit 50 Mitgliedern – natürlich alles unter Einhaltung der Pandemieregeln.

Nach der langen Zeit der „Kontakt-Abstinenz“ wurden die Mitglieder und ihre Angehörigen fast schon magisch von dem Aufruf zu einem gemütlichen Klönnachmittag mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen angezogen. Am Abend gab es dann ein Wurst-/Käsebuffet von der Fleischerei Gumpert, für das sich die Gäste im Vorfeld anmelden konnten.Aber nicht nur für das leibliche Wohl war gesorgt. Für seinen großartigen Einsatz bei den Renovierungsarbeiten des Schützenhauses wurde Alwin Wittneben mit einer Auszeichnung für „Besonderes Engagement“ geehrt.Fehlte nur noch etwas Musikalisches. Den Part übernahm dann gern der befreundete Berenbostel Chor ad libitum mit einem kleinen, bunten Programm.Als besonderes Highlight wohnte „dem ganzen Spektakel“ der erst einige Wochen zuvor gewählte neue Bürgermeister der Stadt Garbsen, Claudio Provenzano, bei – als eine seiner ersten Amtshandlungen. Das war eine große Ehre für den Verein der Berenbosteler Schützen, aber auch für den neuen Bürgermeister, der sich herzlich für die Einladung bedankte.